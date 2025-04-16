Apr 16, 2025 6:23 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن شقيق الأسير برفلفسكي: وضع أخي صعب جدا وأتمنى أن مقطع الفيديو يصدم من ينبغي أن يصدموا

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