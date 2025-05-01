May 1, 2025 8:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة الإطفاء الإسرائيلي: لم نستطع السيطرة على حرائق جبال القدس بعد وتم فتح معظم الطرق التي أغلقت أمس

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o