May 4, 2025 12:10 PMClock
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هيئة الإشراف على الانتخابات: الكثير من مراكز الاقتراع غير مجهزة لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقة وكبار السن

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