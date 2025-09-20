المركزية- أعلن نادي هومنتمن بيروت في احتفال في مقره في ملعب مزهر عن تشكيلة فريقه في كرة السلة للموسم المقبل بحضور رئيس لجنة كرة السلة غي مانوكيان.

وأعلن مانوكيان عن اسماء لاعبي الهومنتمن من اللبنانيين والاجانب وأبرزهم: غبريال أجميان، غاري شيفيشيان، سيروج افيديسيان، طانيوس عقيقي، جايسون صفوان، اسحاق ايوب (لاعب استرالي من اصول لبنانية) عزيز عبد المسيح، أحمد ابراهيم وجو غي مانوكيان. اما الاجانب فهم: جوردان ستيفنز، تايلور باي وتوماس وجميعهم يحملون الجنسية الاميركية، فيما مدرب النادي هو جو مجاعص ومساعده هو مايك ميكياليان. ويذكر ان الثنائي باي وستيفنز لعبا مع النادي الموسم الماضي وكان اداؤهما كبيراً.

وبعد عرض الاسماء، قال مانوكيان ان هدف الهومنتمن هذا الموسم بلوغ الفينال 4 وان ميزانية الفريق كبيرة جدا مقارنة بمزانية الموسم الفائت وهناك اسماء جديدة تبشر بمستقبل مثل اسحاق ايوب الذي قال عنه انه لاعب كبير وسوف يصار الى استعادة جنسيته اللبنانية لكي يلتحق في المستقبل بصفوف المنتخب اللبناني.

ورداً على سؤال عن موعد إلتحاق احمد ابراهيم، قال مانوكيان إن ابراهيم سيكون في بيروت في اوائل تشرين الاول المقبل وان غاري شيفيشيان لن يبدأ الموسم مع الهومنتمن نظراً لوجوده في الخارج، ولكن قد يلتحق بصفوف الفريق في شهر شباط المقبل.

بدوره، اكد لاعب الهومنتمن الجديد عزيز عبد المسيح انه سعيد في الانتقال الى النادي البرتقالي وانه يحب طريقة المدرب جو مجاعص في التدريب، وكانت له تجربة سابقة معه في نواد سابقة. وذكر عبد المسيح أن عروضاً عدة جاءته من أندية أخرى مثل الشانفيل والمركزية، لكنه فضّل الهومنتمن كونه يتمتع بجمهور كبير وادارة رائعة ومستقرة.