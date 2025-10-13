عزز ممفيس ديباي سلسلة أهدافه القياسية مع هولندا التي حققت فوزاً سهلاً 4-0 على فنلندا، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأحد.

بهذا الفوز حافظت إسبانيا على صدارتها المريحة للمجموعة السابعة، واقتربت خطوة أخرى من التأهل لنهائيات أمريكا الشمالية العام المقبل.

وجمع منتخب هولندا 16 نقطة من 6 مباريات، متقدماً بفارق 6 نقاط عن بولندا التي ستلعب في وقت لاحق اليوم الأحد خارج أرضها ضد ليتوانيا.

وافتتح دونيل مالين التسجيل في الدقيقة الثامنة على ملعب يوهان كرويف أرينا، ثم أتبعه فان دايك بهدف بضربة رأس بعدها بتسع دقائق.

وسجل ديباي هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ليرفع رصيده من الأهداف مع هولندا إلى 54 هدفاً، بعد أن حطم الشهر الماضي الرقم القياسي السابق المسجل باسم روبن فان بيرسي والذي بلغ 50 هدفاً، قبل أن يضيف كودي خاكبو الهدف الرابع قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.