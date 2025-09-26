المركزية - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع قادة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أول قمة روسية - عربية تُعقد في 15 تشرين الاول المقبل في موسكو، مؤكدًا ثقته بأن هذا الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون متعدد الأوجه والمتنوع مع الدول العربية، وسيساعد على إيجاد سُبل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووجّهت موسكو الدعوات إلى جميع قادة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية، وتسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعوة شخصية من السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف للمشاركة.

ما أهمية هذه القمة؟ وهل سيشارك لبنان؟

ففي حين أكد أكثر من 14 رئيس دولة وملك حضورهم القمة، لم يقدّم لبنان حتى الساعة أي ردّ. إذ تكشف مصادر مطلعة لـ"المركزية" ان رئيس الجمهورية لم يؤكد بعد حضوره القمة، لكن من المتوقع ان يعطي جوابه خلال الايام المقبلة، بسبب التحضيرات والترتيبات الواجب اتخاذها لاستقباله في حال قرر المشاركة، كما ان من المفترض ان يسبقه الى القمة، أقله قبل أسبوع، وفد لبناني للتحضير لهذه المشاركة.

ضغوط على لبنان لثنيه عن المشاركة!

وتكشف المصادر عن معلومات وصلت إلى دوائر القرار في موسكو تتحدث عن ضغوط تُمارَس على لبنان لدفعه إلى الامتناع عن حضور القمة، من قبل بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وأوكرانيا.

وتشير المصادر الى ان روسيا وجّهت دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع أيضًا للمشاركة، في إشارة واضحة إلى أن موسكو تسعى إلى دمج دمشق في الأطر الإقليمية والدولية الجديدة. وقد أبلغ الشرع بمشاركته في القمة.

وتعتبر المصادر ان هذه القمة هي الأولى من نوعها، وتشكل خطوة استراتيجية من أجل تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين روسيا والدول العربية. وتكتسب أهمية استثنائية نظرًا للدور الروسي في المنطقة، حيث تعتبر موسكو طرفاً أساسياً في أي مسار لتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي. فروسيا تملك شبكة علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، لا سيما إسرائيل، مما يجعلها "مفاوضاً مثالياً" في قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتسعى موسكو، من خلال القمة، إلى طرح مبادرات اقتصادية وصناعية وتجارية، تسهم في خلق بيئة تعاون متكاملة، وتشمل إطلاق "منصة للتعاون الصناعي"، وتطوير آلية للتبادل التجاري، وكذلك تعزيز الشراكات في مجالات الطاقة، سواء التقليدية كالنفط والغاز، أو الجديدة والمتجددة، مع سائر الدول العربية، تختم المصادر.