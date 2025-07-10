المركزية- استراحة قصيرة لبطولة لبنان في كرة السلة اليوم الخميس قبل العودة غداً الجمعة في المنارة بلقاء خامس بين ناديي الرياضي والحكمة في إطار نهائي البطولة.

وقد تمكن الرياضي من التقدم بالسلسلة 3_1 بعد فوزه في غزير امس على حساب الحكمة في المباراة الرابعة التي جمعتهما بنتيجة 75_83. وتفصل مباراة واحدة الرياضي عن الفوز بلقب بطولة لبنان لكرة السلة، وهي ستجري على أرضه في المنارة يوم الجمعة عند الساعة ال8h45 حيث سيحاول الأصفر ان ينهي السلسلة 4_1 والاحتفال مع جمهوره الكبير الذي سيكون حاضراً.

أما الحكمة، فيسعى الى تقليص الفارق مجدداً وفرض مباراة أخرى في غزير الاحد على الرغم من التعب الذي حلّ في صفوف اللاعبين. المدرب احمد فران قال بعد المباراة ان الفريق "ما لحق يتمرن لمباراة غزير وإن فترة الراحة كانت قصيرة جداً وفقط جرى التحضير للمباراة عبر اجتماع مع اللاعبين ووضع الخطط اللازمة". وأضاف انه سيبذل جهداً كبيراً لحسم السلسلة الجمعة وانه لا يريد العودة الى غزير مجدداً.