في خطوة أثارت زوبعة اقتصادية عالمية، كشفت تقديرات شركة “روزنبلات سيكيوريتيز” عن احتمال ارتفاع أسعار أيفون 16 برو ماكس إلى 2300 دولار بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على واردات الإلكترونيات، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 43% مقارنة بسعره الحالي البالغ 1599 دولارًا.

بينما يشهد طراز آيفون 16 إي الأرخص زيادة تقدر بـ 257 دولارًا، ليصل سعره إلى 856 دولارًا.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة الجمركية قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الطلب، خاصة في ظل الركود المستمر في الأسواق العالمية.

ورغم محاولات آبل نقل بعض خطوط الإنتاج إلى دول مثل الهند وفيتنام، إلا أن هذه الدول نفسها تعرضت لتلك الرسوم، مما يجعل الشركة تواجه تحديات في تسعير منتجاتها، خصوصًا في ظل تصاعد حدة المنافسة والأسواق المتقلبة.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 220 مليون جهاز آيفون يُباع سنويًا، وأغلبها يُصنّع في الصين، التي تعدّ من أكبر المتضررين من الرسوم الجمركية الجديدة.

فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 10% على جميع الواردات الأمريكية، بينما فُرضت زيادات تصل إلى 54% على الواردات من الصين، ما أثار اضطرابًا في الأسواق المالية، إذ سجلت تراجعات كبيرة في مؤشرات الأسهم العالمية مثل داو جونز وناسداك.

هذه الزيادات الجمركية أثارت أيضًا ردود فعل دولية حادة، حيث وصف رئيس وزراء اليابان القرار بـ “الأزمة الوطنية”، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعليق الاستثمارات الأوروبية في أمريكا.

في الوقت نفسه، حذر صندوق النقد الدولي من تأثير هذه الرسوم على النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل التباطؤ الحاصل.