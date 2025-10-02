المركزية- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات من حين الى آخر بين القوات السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في منطقة دير حفار الاستراتيجية في شرق حلب في الأسابيع الأخيرة.

وذكر المرصد الاثنين أن الطريق الواصل بين محافظة حلب في شمال سوريا ومدينة دير حافر في شرق سوريا "مغلق منذ ثلاثة أيام". وأضاف إن الإغلاق تزامن مع "وصول تعزيزات من الجماعات المسلحة المدعومة من دمشق إلى قاعدة كويرس الجوية" في شرق حلب. وتقدر الطاقة الاستيعابية للقاعدة الجوية بنحو 70 ألف مقاتل.

وتسيطر على المنطقة المشار إليها القوات السورية النظامية التي تنشط في شمال سوريا وكانت عملياتها موجهة بشكل أساسي ضد قوات النظام السوري السابق وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأوضح المرصد السوري أن "سد تشرين على نهر الفرات تلقى أيضا تعزيزات عسكرية من القوات السورية النظامية".

ايضا، تشهد المنطقة تعزيزات عسكرية تركية متزايدة في مدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي الحسكة، على الحدود السورية – التركية.

فهل يمهد هذا الحشد السوري - التركي، لعملية ما ضد قسد؟ السؤال مشروع وهذا الاحتمال وارد بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية". فهذه التطورات تأتي في ظل تعثر المفاوضات بين الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية"، بعد خلافات حول دمج "قسد" في الجيش السوري، وهي تتزامن مع تهديدات تركية متكررة بشن عملية عسكرية على الحدود لإبعاد قسد. لكن المعركة ليست وشيكة ولن تحصل في الايام المقبلة الا اذا. ذلك ان دمشق حددت مهلة تمتد حتى نهاية العام لاستكمال التفاهمات مع "قسد". وعليه يفترض ان تعطى الاتصالات فرصة، علما ان واشنطن منخرطة ايضا فيها وتضع ضغطاً للتوصل الى اتفاق. اما أنقرة فتراقب مسار المفاوضات وتلوّح بالتحرك العسكري في حال فشلها.

فهل تنجح الوساطات وعلى رأسها تلك الأميركية، في تأمين اتفاق مرض لقسد ودمشق وانقرة ويتم سحب فتيل الانفجار، ام ان الامور ستتجه الى التصعيد؟