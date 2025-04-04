أقرّ مسؤولون في البنتاغون بأنّ النجاح في تدمير ترسانة الحوثيين كان محدودًا، بسحب ما نقلت "نيويورك تايمز".



واضافت نقلاً عن مسؤولين في البنتاغون: "القصف في إطار الحملة الحالية ضدّ الحوثيين هو أشد بكثير من الضربات التي نفذتها إدارة بايدن وأكبر بكثير مما وصفته وزارة الدفاع الأميركية علنًا".



وأعلنت الصحيفة أنّ "البنتاغون أنفق 200 مليون دولار من الذخائر خلال 3 أسابيع فقط ضدّ الحوثيين".