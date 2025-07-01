يزور مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان العاصمة السورية دمشق يوم السبت المقبل، على رأس وفد يضم مجلس المفتين في لبنان وعلماء من دار الفتوى. ويلتقي الوفد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ومسؤولين، «في إطار تعزيز العلاقات وتطويرها وتفعيلها بين دار الفتوى ووزارة الأوقاف السورية»، بحسب مقربين من دار الفتوى.

وتأتي زيارة المفتي دريان بعد مواقف عالية النبرة لسماحته من مسائل داخلية تخص الطائفة.

وفي معلومات لـ «الأنباء» من مقربين من دار الفتوى «ان هدف الزيارة ديني وسياسي يقوم على تعزيز الثقة والتعاون. وستحمل في طياتها الكثير من الرسائل إلى الداخل اللبناني، من أهمية ضرورة حسن الجوار والاحترام المتبادل بين البلدين وخصوصًا على الحدود وضبط كل أشكال التهريب».

المصدر: الانباء الكويتية