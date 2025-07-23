خاص

المركزية ـ اكدت مصادر اطلعت على اجواء لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لـ" المركزية" ان الرجلين استعراضا ثلاث نقاط اساسية، اولاها، التطورات في سوريا وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان.

ثانيا: ضرورة وقف اطلاق النار بشكل كامل بين لبنان واسرائيل تطبيقا للاتفاق المبرم والشروع في الخطوات العملية التي تقود في اسرع وقت الى قيام دولة فعلية في لبنان من دون اي تنظيمات غير شرعية ،يكون الجيش اللبناني وحده المسؤول عن حدود لبنان وامتلاك السلاح.

اما النقطة الثالثة فركزت على الغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخاب بما يمكّن المغتربين من الاقتراع في دوائرهم في لبنان.