إنسحب لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من جائزة هولندا الكبرى اليوم الأحد في الواقعة الأولى من نوعها منذ انضمامه إلى فيراري المنافس بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وكان هاميلتون في المركز السابع عندما فقد السيطرة على سيارته في المنعطف الثالث في اللفة 23 وانزلق إلى الحواجز، مما أدى إلى الاستعانة بسيارة الأمان.

وقال البريطاني عبر دائرة الاتصال الداخلي بعد أن أكد عدم تعرضه لأذى “أنا آسف للغاية يا رفاق”.

وكان قد اقترح قبل دقائق الدخول إلى حارة الصيانة لمحاولة التقدم على جورج راسل سائق مرسيدس، لكن فترة سيارة الأمان سمحت لجميع المتصدرين بالدخول وتغيير الإطارات دون خسارة أي وقت.

وسأل لاندو نوريس سائق مكلارين، الذي كان في المركز الثاني، مهندس السباق ويل جوزيف عما إذا كان حادث هاميلتون ناجم عن انزلاق الخط الأبيض بسبب هطول بعض الأمطار الخفيفة.

وعندما قيل له إن ذلك صحيح، قال نوريس إن هذه المعلومات ستؤثر سلبا على السباق وكان ينبغي إبلاغه بالمخاطر في وقت سابق.

وبهذا يخفق هاميلتون في حصد نقاط للسباق الثاني تواليا بعد أن احتل المركز 12 في المجر حيث وصف نفسه بأنه عديم الفائدة.