المركزية- في اطار آخر الاستعدادات لبطولة آسيا، أُعلنت القائمة الرسمية للاعبي منتخب لبنان الذين سيشاركون في البطولة.

واعلن مدير المنتخبات الوطنية مارون جبرايل بشكل رسمي أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في كأس آسيا المقامة في جدة في السعودية، والتي ستبدأ في شهر آب المقبل وتمتد من 5 آب الى 17 منه.

وتضم اللائحة كلاً من: الكابتن أمير سعود، علي مزهر، علي منصور، كريم زينون، علي حيدر، سيرجيو درويش، عمر جمال الدين، هايك، جيرار حاديديان، المجنس الاميركي ديدريك لاوسون، كريم عز الدين، يوسف خياط، أما المدرب فهو الصربي ميودراغ بيريسيتش.

والمفاجأة كانت بالاعلان عن عودة وائل عرقجي الى صفوف المنتخب بعد تعافيه من الإصابة، علماً أن تقارير في السابق كانت ذكرت أنه لن يشارك في البطولة، إلا انه تعافى بسرعة وهو جاهز للعب في البطولة، بحسب ما أفاد الطبيب الذي واكب إصابة عرقجي.

ويذكر ان المنتخب اللبناني كان وقع في مجموعة صعبة في البطولة تضم كلاً من استراليا، كوريا الجنوبية وقطر.