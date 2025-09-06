Sep 6, 2025 8:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"هآرتس": الآلاف يتظاهرون في مدينة القدس للمطالبة بإعادة المخطوفين من غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o