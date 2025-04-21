Apr 21, 2025 9:52 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نيويورك تايمز: وزير الدفاع الأميركي نشر معلومات حساسة عن غارات على اليمن عبر مجموعة دردشة أخرى بتطبيق "سيجنال

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o