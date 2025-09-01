Sep 1, 2025 10:47 AMClock
نيمار يؤكد غيابه عن المنتخب البرازيلي بقرار فني

أكد نيمار يوم الأحد الماضي غيابه عن المباراتين المقبلتين للمنتخب البرازيلي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بقرار فني وليس بسبب مشكلات بدنية.

وأوضح نجم برشلونة الإسباني بعد مشاركته مع سانتوس أمام فلوميننسي "كنت أعاني من تورّم في العضلة الضامة. الأمر كان مزعجا لكنه ليس خطيرا"، مضيفا "لعبت اليوم. أمام باهيا الأحد الماضي لم أكن سأشارك بسبب الإيقاف. لذلك فضّلوا إعفائي من التدريبات لكي أتعافى".

وتابع "أعتقد أن استبعادي من المنتخب كان لأسباب فنية، وأرى أنه لا علاقة لذلك بوضعي البدني".

وكان أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، قد قلّل من أهمية غياب الهداف التاريخي للسيليساو عن آخر جولتين من التصفيات المونديالية.

وقال بعد إعلان قائمته "لسنا بحاجة لاختبار نيمار. الجميع يعرفه. مثل غيره، يجب أن يكون في حالة بدنية جيدة كي يساعد المنتخب على تقديم أفضل ما لديه في المونديال".
 

