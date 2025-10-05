زار المدير التنفيذي لمجلس أمناء "رؤية العوربة" نوفل ضو الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في مكتبه في مقر الجامعة في القاهرة.

وتم في اللقاء الذي استمر لساعة كاملة عرض الواقعين اللبناني والعربي في ضوء قرار الحكومة اللبنانية جمع السلاح وحصره بقواها الشرعية دون غيرها، وفي ضوء خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة!

وجدد السفير حسام زكي دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة اللبنانية، ووقوفه شخصيا الى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة والجيش اللبناني في سعيهم لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على اراضيها كافة.

وشرح ضو في اللقاء عمل "رؤية العوربة" في المجالات الاكاديمية والدبلوماسية والاعلامية للمساهمة في بناء رأي عام عربي قادر على مواكبة العولمة والتطورات المتسارعة في النظام العالمي.

كما شرح ضو مقاربة "رؤية العوربة" ل"اليوم التالي" في الدول العربية المأزومة لا سيما لبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان وغيرها.

وتم عرض لمجالات التعاون الممكنة بين جامعة الدول العربية ومؤسساتها من جهة و"رؤية العوربة" من جهة مقابلة.

واتفق الجانبان على آلية عملية للتنسيق والتواصل الدوري والعمل المشترك.