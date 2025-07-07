أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين، لقب بطل سباق جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة الـ12 لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1، التي جرت على حلبة "سيلفرستون".

واستفاد نوريس من عقوبة تعرّض لها زميله في الفريق، الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر الترتيب العام لبطولة الفورمولا 1 حتى الآن، والذي جاء في المركز الثاني في بريطانيا.

وتعرّض بياستري لعقوبة التأخير 10 ثوان بعدما خفف سرعته بصورة مفاجئة أثناء وجود سيارة الأمان خلال السباق الذي جرى على حلبة "سيلفرستون" الشهيرة.

وحقّق الألماني نيكو هولكنبرغ، سائق فريق "ساوبر"، مفاجأة كبيرة باحتلاله المركز الثالث في السباق، ليصعد للمرة الأولى في مسيرته في الفورمولا 1، إلى منصة التتويج.

بينما اكتفى النجم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وحامل لقب البطولة في آخر 4 مواسم، بالمركز المركز الخامس، رغم أنه انطلق من المركز الأول.

وجاء ذلك بعدما فقد فيرستابن السيطرة على سيارته في الأجواء الممطرة التي سادت السباق، ليتراجع مراكز عدّة، قبل أن يتمكن من القتال والاقتراب من الصدارة.

ورفع نوريس رصيده بعد هذا الفوز إلى 226 نقطة، ويحتل في المركز الثاني في جدول الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، مقلصا الفارق إلى 8 نقاط فقط، بينه وبين زميله المتصدر بياستري مع انتصاف المسابقة.

بينما يشغل ماكس فيرستابن المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 165 نقطة، متأخرا بفارق 69 نقطة كاملة خلف المتصدر بياستري.