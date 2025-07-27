بيت القصيد باتَ واضحاً: نزع سلاح "حزب الله". فزيارة المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت لا تعدّ مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل حملت رسالةً حادة، مفادها أن مرحلة المراوحة الدبلوماسية قد انتهت، وانتهى معها زمن المماطلة، وهو ما عبّرت عنه مصادر سياسية متابعة، حيث أشارت إلى أنه لم تعد هناك ضرورة لأي زيارة جديدة يقوم بها الموفد للبنان، باعتبار أن الحديث عن زيارة جديدة لبرّاك هو "تمديد للآمال الفارغة"، لافتة إلى أن الصورة باتت واضحة بعد فشل وساطة برّاك، ومن أفشل هذه الوساطة عليه أن يتحمل المسؤولية".

جنبلاط: لمصالحة في السويداء... ورسالة للحزب

بدوره، لفتَ الرئيس وليد جنبلاط إلى أنَّ على حزب الله أن يقتنع بأن احتفاظه بسلاح ثقيل سيجلب الويلات على لبنان، كما أن ترسانة حزب الله لم تجد أمام إسرائيل، مشيراً إلى أنَّ الحكومة اللبنانية فككت الجزء الأكبر من ترسانة الحزب بالجنوب، فيما الأمن لا يستطيع حتى الآن تفكيك سلاح حزب الله بشمال الليطاني وغير مناطق.

وفي تعليقه على أحداث السويداء خلال مقابلة مع شبكة "العربية"، ذكر جنبلاط أن الأمور هادئة اليوم بالسويداء لكن لا بد من حل من أجل سوريا موحدة، مضيفاً: لا أوافق على تشكيل ما يسمى بجيش السويداء لأنه يعني التقسيم، ومشيراً إلى أنَّ "تصرفات بعض الدروز في لبنان وسوريا ستؤدي لعزل الطائفة".

جنبلاط دعا إلى معالجة الأمور في السويداء والدخول في مصالحة، معتبراً أن إسرائيل تريد تفتيت المنطقة واليوم أكثر من أي وقت مضى بعد زوال دول عربية مركزية.

طي صفحة الدبلوماسية

وفي ظلّ الصورة القاتمة المهيمنة على المشهد الداخلي، يستمر رئيس الجمهورية جوزاف عون في سعيه لحلّ معضلة السلاح، من خلال التواصل المباشر مع "حزب الله"، بهدف إحراز أي تقدّم من شأنه أن يغيّر التعامل الأميركي الجديد مع الملف اللبناني، والذي اتسم بالحدية، فبرّأك نفسه لم يكتفِ بتحديد إيقاع المرحلة المقبلة، بل وضع حداً للمماطلة عبر سحب آخر الأوراق التفاوضية، مشدداً على أن لا ضمانات أميركية بوقف إطلاق النار أو الاغتيالات أو الاعتداءات الإسرائيلية، ما لم يُحسم ملف السلاح. وهذه المعادلة تشكّل انقلابًا واضحًا على منطق التفاوض المتوازن الذي كان سائداً في السابق.

في السياق، لفتَ الصحافي علي حمادة إلى أنَّه ثمّة معلومات في واشنطن تشير إلى أن مهمة برّأك في لبنان قد تكون شارفت على نهايتها، فيما سيتم تكليف شخصية جديدة بالملف اللبناني، أو الإبقاء على المهمة اللبنانية محصورة بالسفارة الأميركية في بيروت بانتظار وصول السفير الأميركي الجديد.

سوريا أولوية إقليمية

وفي حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية، رأى حمادة أن برّاك مثقل بالمهمات ولا سيما لجهة الملف السوري، حيث أن مهمته في سوريا تحمل طابعاً يجعلها أهم من مهمته في لبنان، فالإدارة الأميركية تعتبره أولوية إقليمية، لافتاً إلى أن لبنان جزء من الإقليم لكنه ليس قلبه، أيّ سوريا، وفق ما تصفها السياسة الأميركية في المنطقة، إذ إن معالم سقوط نظام بشار الأسد بدأت تتضح نظراً للدور الذي لعبته في قلب المعادلة ألإقليمية رأساً على عقب وأخرج إيران من المعادلة.

رسالة حاسمة من برّاك

حمادة اعتبرَ أن برّاك أوصل الرسالة، وإن كانت مغلفة بالتصريحات، لكن الأساس يبقى في تقييم الأميركيين لمسار الدولة اللبنانية على المستويات كافة، ووفقاً للنتائج التي تحققها على صعيد المطلب الدولي الإقليمي المتمثل بتسليم السلاح والذي لم يتم ترجمته على أرض الواقع، كاشفاً عن احتمال ارتفاع منسوب التصعيد الإسرائيلي في الاسابيع الثلاثة المُقبلة مع اقتراب موعد نهاية ولاية قوات اليونيفيل والمباحثات الجارية للتجديد لها، في وقتٍ تسعى إسرائيل لإلغاء مهمتها وجعل الجيش يتحكل المسؤولية كاملة، فيما أميركا تريد البت بتعديلات جوهرية عبر توسيع صلاحيات القوات الدولية، وبالتالي فنحن أمام جزء من عملية التفاوض في نيويورك في مجلس الأمن وتفاوض بالنار ميداني.

لبنان مهمش

توازياً، أشار حمادة إلى أن الساحة اللبنانية باتت مهمشة، في ظلّ التقييم السلبي لمسار السلطات اللبنانية الناتج عن غياب أي إنجازات حقيقية تُمثل تطبيقاً للوعود وأوّلها مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها، كما تطبيق الإصلاحات في المجالات كافة.

تنسيق مستمر لدرء الفتنة

في سياق منفصل، وفي ضوء الأحداث المتسارعة التي شهدتها محافظة السويداء في سوريا، والتي اتخذت طابعًا مقلقًا من الناحية الأمنية والطائفية، يستمر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان باجتماعاته التنسيقية داخليًا ومع مرجعيات محلية في المناطق كافة، وذلك في محاولة واضحة لدرء أي ارتدادات قد تُهدد السلم الأهلي، وتحسّبًا لأي توتّر أمني قد يُستثمر لزرع الفتنة.

"الأنباء الالكترونية"