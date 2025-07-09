استعاد الرياضي بيروت حامل اللقب أفضلية الأرض من غريمه التقليدي الحكمة بيروت، بفوز ثان عليه في قاعة النادي الرياضي غزير 83 - 75، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم، وهي الرابعة بينهما من سبع ممكنة في الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال.

وكان الحكمة فاز مساء الثلاثاء في ملعب منافسه وقلص الفارق، ليعود الرياضي الليلة ويتقدم في السلسلة 3 - 1، وليقف على بعد فوز واحد من احتفاظه باللقب في المباراة الخامسة على أرضه مساء الجمعة بالمنارة.

وشهد مباراة الليلة النواب ستريدا جعجع وجورج عدوان وجهاد بقرادوني، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله.