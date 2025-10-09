المركزية- أعلن نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا في بيان، أنه "حرصاً على التعليم الهندسي في لبنان وحفاظاً على حقوق الطلاب، تقدّمت نقابة المهندسين في بيروت بإخبار حول ملف التعليم الهندسي لجامعات مستحدثة، وأحالته النيابة العامة الاستئنافية على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية للمتابعة، على أن يتم البت به بالسرعة الممكنة.

وتتابع النقابة هذا الملف بجديّة، وكانت نبّهت الطلاب اللبنانيين الراغبين في دراسة الاختصاصات الهندسية في جامعات الداخل والخارج التي لم تُدرج بعد على اللوائح المعتمدة من قبل اللجنة بموجب المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة الهندسة في لبنان رقم 636/1997".