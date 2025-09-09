عاد مرفأ جونية الى الحياة لينضم الى شكبة مرافئ الشرق الاوسط السياحية.

حفل الافتتاح استهله النائب نعمة افرام بكلمة أشار فيها الى أن القطاع الخاص مجبر على الوقوف الى جانب الدولة اللبنانية.

وتابع:" لبنان يعيش لحظات تاريخية لها علاقة بالكيان وبديمومته، ونشد يدنا على يد رئيسيّ الجمهورية والحكومة فالمطلوب منهما كبير، وعلينا أن نثبت أن لبنان كيان ثابت وقوي".

وأكد افرام أن توسيع اوتوستراد جونية أمر أساسي سينعكس إيجاباً على وضع الطرقات في لبنان.

وكانت كلمة لوزير الاشغال فايز رسامني، قال فيها: "الصيف كان ناجحاً جدّاً وشكّلنا لجنة للعمل على تأهيل طريق جونية ولتلقّي الشكاوى كافّة، والشراكة بين القطاع العام والخاص أثبتت فعاليتها من خلال مرفأ جونية".

وتابع:" إذا تبنّى القطاع الخاص مرفأ جونية واستقطب سيّاحاً من قبرص إلى لبنان وإذا قمنا بـpackage deal فسننعش الإقتصاد اللبناني".