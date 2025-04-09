خاص - المركزية

المركزية- بعد ان كثرعدد السيارات "المُفَيمه" بشكل لافت في الاونة الاخيرة، عُلِم ان وزيرالداخلية احمد الحجار يتجه الى وضع نطام جديد لرخص السيارات هذه خصوصا ان معظم الحوداث الامنية وعمليات القتل والاغتيالات والسرقات تتم بسيارات "مُفَيمة" وبعضها من دون لوحات.

وتفيد المعلومات ان الوزير الحجار ينتظر حتى شهر حزيران المقبل، موعد انتهاء العمل بالتراخيص للسيارات المُفيمة ليطبق النظام الجديد ويحصر الرخص بعدد محدد مع التشدد في تطبيق القانون على الجميع، وفق ما ابلغ زواره، موضحا ان عند صدور القانون، على الجميع الالتزام والتقيد به ، على ان يتم وضع قيود وعقوبات شديدة على المخالفين.