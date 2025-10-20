المركزية- عرض وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اليوم مع سفيرة النروج في لبنان هيلدي هارالدستاد سبل تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في مجال العمل وتبادل الخبرات.

كما استقبل وفداً من نقابة تجار ومستوردي البلاط والسيراميك والأدوات الصحية في لبنان برئاسة فادي عطوي الذي اطلعه على اجواء العمل في هذا القطاع في ظل الظروف الراهنة.

بعد ذلك التقى سفير لبنان لدى تونس ميلاد نمور.

واطلع حيدر من تجمع نقباء المهن الصحية برئاسة الدكتور يوسف بخاش على عمل التجمع وما يستعد القيام به من نشاطات، وشكر الوفد الوزير حيدر على دعمه.

ولفت بخاش الى وجود تجمع مماثل في فرنسا يتم التواصل معه للتوأمة والتوسع على كل الدول الفرنكوفونية، موضحاً ان التجمع وجّه للوزير حيدر دعوة الى حضور ورشة عمل مع كل نقابات المهن الصحية تعقد في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، تهدف الى انشاء مكتب لمكافحة منتحلي الصفة في القطاع الصحي.