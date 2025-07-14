استضافت المكتبة الوطنية -الصنائع، بدعوة من وزارة الثقافة والسفارة الإسبانية في لبنان، ندوة حوارية للممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة (UNAOC) ميغل انخل موراتينوس تحت عنوان "تأثير الثقافة على الجغرافيا السياسية" بإدارة مدير "معهد عصام فارس" في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور جوزيف باحوت وبحضور وزراء سابقين وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية.

وتناول موراتينوس رؤيته في موضوع تحالف الحضارات، مشددا على أن "التعايش في ما بينها أمر واقعي وضروري"، وقال: "من الأهمية في مكان تعزيز هذا الشكل من التعددية، التي يمكن أن تجمع بين الجميع في احترام لبعضهم البعض، وتجلب السلام والتفاهم إلى المجتمع الدولي بأسره".