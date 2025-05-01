انطلقت أمس "لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية"، وهو الاسم الآخر للجنة الخماسية المكلفة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار بدفع أميركي ملحوظ بانضمام الجنرال مايكل ليني، إلى اللجنة "كقائد عسكري أميركي رفيع بدوام كامل في بيروت لمواصلة العلاقة القوية بين الجيشين اللبناني والأميركي"، وفق ما ورد في بيان صادر عن السفارة الأميركية في لبنان. وسيبقى الجنرال جاسبر جيفرز رئيس اللجنة "مهتماً بلبنان فيما يقوم بدوره كقائد لقوات العمليات الخاصة الأميركية في بلاد الشام والخليج العربي وآسيا الوسطى"، بحسب بيان السفارة.

وبحسب معلومات "نداء الوطن" فإنّ الجنرال جيفرز سيبقى رئيساً مشرفاً على اللجنة على أن يكون خلفه الجنرال مايكل ليني رئيساً مقيماً في لبنان.

لقاءات الوفد الأميركي

أما عن كواليس اللقاءات التي عقدت، فأشارت معلومات "نداء الوطن" الى أن اجتماع بعبدا شكل مناسبة للتعارف بين رئيس الجمهورية ورئيس لجنة المراقبة الجديد وتم التداول في الوضع الجنوبي، فركز الرئيس عون على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وعدم حصول الانسحاب رغم مرور وقت ولم تتم إعادة الأسرى، ودعا إلى تفعيل عمل لجنة المراقبة وتعزيز فعاليتها. وشرح الرئيس بالوقائع ما يقوم به الجيش جنوباً بشأن احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة وتطرقا إلى عمليات إطلاق الصواريخ من الجنوب على إسرائيل مرتين في حين نجح الجيش بكشف العملية الثالثة قبل حصولها.

وعن الاجتماع مع رئيس الحكومة، كشفت مصادر حكومية لـ "نداء الوطن" أنّ اللجنة أكدت تفعيل عملها، معتبرة أنّ الدولة اللبنانية تقوم بواجبها ولكن المطلوب منها بذل المزيد. أمّا الجانب اللبناني فلفت إلى أنّ الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية والاعتداءات المستمرّة، يساهمان في تقويض الدولة ومنعها من بسط السيطرة على كامل أراضيها. وتقول المصادر إنّ الوفد كان متفهّماً للموقف اللبناني.

ووصفت مصادر وزارية عبر "نداء الوطن" بقاء جنرال أميركي في بيروت بأنه "رسالة أميركية مفادها أن واشنطن لن تترك لبنان إلا وقد أصبح فعلاً خالياً من أية بقعة تهديد لواقعه الإقليمي". وأضافت: "دخلنا عصراً جديداً بعد مرحلة السيطرة الإيرانية على لبنان فأصبح لبنان جزءاً لا يتجزأ من أولوية أميركية إضافة إلى أولوية المجتمعَين العربي والدولي". وخلصت المصادر إلى القول: "إنها رسالة لإيران وغيرها أن الولايات المتحدة أصبحت في لبنان مباشرة".

وشملت محادثات الجانب الأميركي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نبّه إلى "التمادي الإسرائيلي في الإعتداءات بشكل يومي في حين أن لبنان التزم بما هو مطلوب منه، فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف إطلاق النار ولم ينجز الانسحاب المطلوب منه".

كما عقدت في اليرزة محادثات بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل والوفد الأميركي تناولت التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد جاء في بيان السفارة الأميركية "أن الجنرال جيفرز اجتمع مع القيادة اللبنانية وقيادة "اليونيفيل"، برفقة الجنرال ليني، وقال: أنا ممتنٌّ لفرصة المشاركة في هذه المهمة التي هي على هذا القدر من الأهمية، ومتفائلٌ جداً بالمستقبل. الجيش اللبناني معروفٌ بكونه قوة فعّالة، وقد أظهرت لقاءاتي مدى التزامه بضمان السلام والاستقرار".

وأضاف بيان السفارة: "سوف يعمل الجنرال ليني بشكل وثيق مع الجيش اللبناني و"اليونيفيل" وفرنسا واللجنة الفنية العسكرية للبنان لتمكين الجيش اللبناني من توفير الأمن وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل".

"حزب الله" وجنوب الليطاني و"اليونيفيل"

توازياً، أكد مصدر أمني أن "الجيش اللبناني فكّك "أكثر من 90 %" من بنية "حزب الله" في المنطقة الحدودية". وأشار المصدر لـ "فرانس برس" إلى أن "حزب الله أبلغ الجيش أنه لم يعد لديه مواقع عسكرية في جنوب الليطاني". وختم المصدر: "حزب الله" انسحب من مواقع في الجنوب وقال للجيش "إفعلوا ما تريدون".

تأتي هذه العمليات في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي ينص على انسحاب "حزب الله" من جنوب الليطاني وتسليم مواقعه للجيش اللبناني بالتعاون مع قوات "اليونيفيل".

في المقابل، سُجّلت أمس سلسلة إشكالات بين عدد من أهالي بلدتي قانا وصدّيقين في قضاء صور جنوب لبنان، وعناصر من قوة فرنسية عاملة ضمن "اليونيفيل"، على خلفية محاولات دوريات فرنسية دخول مناطق داخلية من دون تنسيق مع الجيش اللبناني. وتخلل الإشكال إلقاء قنابل مسيلة للدموع.

مجلس الدفاع الأعلى ينعقد

تأتي هذه المستجدات، عشية تطور لبناني مرتقب غداً الجمعة. وأشارت معلومات "نداء "الوطن" الى أن تصعيد خطابات "حزب الله" بالنسبة للسلاح ترافق مع سلوك غير مقبول من حركة "حماس" في لبنان تمثّل بخرقها السيادة اللبنانية والتمرّد عليها والإخلال بالأمن اللبناني.

وفي السياق، يعقد مجلس الدفاع الأعلى قبل ظهر غد الاجتماع الأول له برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا حيث سيعرض الوضع الأمني في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية وعملية إطلاق الصواريخ، ومناقشة التحقيقات التي وصلت إليها الأجهزة وعلاقة عناصر من "حماس" بالعملية حيث هناك متورطون لم تسلمهم وخبأتهم في عين الحلوة ولا يوجد تعاون في هذا المجال مع الدولة اللبنانية. وهناك توصيات سترفع إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد الظهر حيث تدلّ الأجواء على اتخاذ قرارات مهمّة بحق "حماس".

المصدر: نداء الوطن