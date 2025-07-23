طلال عيد

المركزية- تعليقاً على حفل توزيع الجوائر للمصارف العربية في فندق "فينيسيا" في بيروت، قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه: أعاد الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب نهاية الاسبوع الماضي التألق الى مدينة بيروت كوجهة لانعقاد المؤتمرات والمناسبات الدولية، من خلال حفل توزيع جوائز التميّز للقطاع المصرفي العربي الذي أقامه الاتحاد في فندق "فينيسيا" بمشاركة حوالي 200 مصرفي من العالم العربي، من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن وغيرها، وحضور قيادات سياسية لبنانية بارزة وعدد من السفراء العرب ورؤساء الهيئات الاقتصادية اللبنانية.

وكان الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أقام حفل عشاء تكريمياً لوفود المصارف العربية والتي تجاوز عددها الـ ٢٠٠ شخصية مصرفية عريقة من مختلف الدول العربية ومنها الدول الخليجية، إضافة إلى حضور مميّز للهيئات الاقتصادية وعدد من الشخصيات اللبنانية.

وكان حفل التكريم مميزاً وصبّ في إطار إيجابي دعماً للقطاع المصرفي اللبناني حيث التقى عدد من رؤساء مجالس إدارات مصارف عربية، بنظرائهم اللبنانيين حيث تم التداول في الأوضاع المصرفية في لبنان. كما دعم هذا المؤتمر لبنان سياحياً حيث امتلأت فنادق بيروت بالمصرفيين العرب حتى وصلت الحجوزات الى فنادق بعيدة عن ميناء الحصن والزيتونة وغيرهما، كما أن بعض الضيوف مدّد إقامته في لبنان بعدما رأى استتباب الأمن فيه وشجّعهم على تمضية بضعة أيام في بيروت.

وقد بذل طربيه والأمين العام وسام فتوح أقصى جهدهما لتأمين النجاح للحفل والسهر على راحة الضيوف المصرفيين.

وأكد نجاح الحفل أن بيروت ما زالت عاصمة المؤتمرات والحفلات.