في وقت تحظى زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة باهتمام عربي ودولي، وذلك للمرة الأولى بعد استئناف الحرب في غزة، صرّح نتنياهو قبيل مغادرته المجر إلى واشنطن قائلاً: "أنا متّجه إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس ترامب، لمناقشة قضية الأسرى، واستكمال النصر في غزة، ومناقشة نظام الرسوم الجمركية الذي فُرض أيضاً على إسرائيل"، آملاً في "أن أتمكن من المساعدة في هذا الشأن".

وأمس السبت، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّه "سيزور واشنطن لبحث مسألة الرسوم الجمركية إلى جانب قضايا أخرى".

وجاء في البيان أنّ "الاجتماع مع ترامب سيتناول العلاقات الإسرائيلية التركية وإيران، وجهود إسرائيل لتحرير الرهائن في غزة ومعركتها ضد المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكّرة توقيف في حق نتنياهو حول مسؤوليته عن جرائم حرب في غزة.