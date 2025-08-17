Aug 17, 2025 8:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو: نفذت وعدي بعدم إقامة دولة فلسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية بعضها من رؤساء أميركيين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o