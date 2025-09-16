أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ كل من لديه هاتف محمول هو في الحقيقة يحمل قطعة من إسرائيل بين يديه، مشيدًا بقدرة إسرائيل على صنع الأدوية والأسلحة والهواتف.

وخلال لقائه وفدًا من الكونغرس الأميركي في القدس الغربية، قال نتنياهو: "على الأميركيين أن يدركوا حجم الفوائد التي يحصلون عليها من إسرائيل، مشيرًا إلى الهواتف المحمولة والأدوية والمواد الغذائية.

ودافع نتنياهو عن إسرائيل في مواجهة ما اعتبره مزاعم بعزلتها على خلفية تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية في غزة وفرض قيود على شحنات الأسلحة إليها، وقال: "بعض الدول أوقفت شحنات مكونات الأسلحة، لكن هل يمكننا الخروج من هذا الوضع؟ نعم، نستطيع. فنحن نجيد إنتاج الأسلحة".

وأضاف: "كما هو الحال في مجال الاستخبارات التي نتقاسمها مع الولايات المتحدة، فإن جزءا كبيرا من معلوماتكم الاستخباراتية مصدره إسرائيل، وأنظمة الأسلحة لدينا نتشاركها أيضاً مع الولايات المتحدة".