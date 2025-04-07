وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للنقاش بشأن ملفين رئيسيين هما حرب غزة والرسوم الجمركية، بحسب "سكاي نيوز".

وقال نتنياهو إنه يأمل "في أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل"، عندما يجتمع معه في واشنطن هذا الأسبوع.

وبموجب سياسة الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي أعلنها ترامب، تُفرض على السلع الإسرائيلية رسوم بنسبة 17 في المئة.

أضاف في بيان :"إن المحادثات ستتناول قضية الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة منذ 18 شهرا، وتحقيق النصر في غزة، ونظام الرسوم الجمركية على إسرائيل".

وعن الرسوم تحديدا، قال : "آمل أن أتمكن من المساعدة في هذه القضية. هذا هدفي. أنا أول زعيم أجنبي سيلتقي ترامب لمناقشة هذه القضية البالغة الأهمية للاقتصاد الإسرائيلي".

أضاف : "هناك طابور طويل من القادة الذين يرغبون في القيام بذلك في ما يتعلق باقتصاداتهم. أعتقد أن اجتماعي مع ترامب يعكس الصلة الشخصية القوية بيننا، وكذلك العلاقات المميزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية في هذا التوقيت".