وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، الاثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والحرب في قطاع غزة.

وقبيل ذلك، أعلن البيت الأبيض إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا عقب اجتماعهما، من دون إبداء أي أسباب.

كان نتنياهو قد وصل إلى واشنطن، الأحد، حيث يلتقي ترامب، للنقاش بشأن ملفين رئيسيين هما حرب غزة والرسوم الجمركية.

وقال نتنياهو إنه يأمل في أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل، عندما يجتمع معه في واشنطن هذا الأسبوع.

وبموجب سياسة الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي أعلن عنها ترامب، تُفرض على السلع الإسرائيلية رسوم بنسبة 17 بالمئة.

وقال نتنياهو في بيان إن "المحادثات ستتناول قضية الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة منذ 18 شهرا، وتحقيق النصر في غزة، ونظام الرسوم الجمركية على إسرائيل".