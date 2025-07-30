المركزية- برعاية وزير الإقتصاد والتجارة عامر بساط وحضوره، تُستضيف شركة "باراغون بزنس إمبروفمنت" بالإشتراك مع مركز الشرق الأوسط للتدريب والمؤتمرات الموسم الثاني من فعاليات " نبض لبنان الصناعي " يوم 7 آب/أغسطس 2025، في خطوة جديدة نحو دعم الصناعة اللبنانية وإبراز قدرات الصناعيين المحليين القادرين على الابتكار والتصدير.

يضم الحدث هذا العام أكثر من 20 متحدثًا ومشاركًا ومقدمًا، وسيتوجه إلى جمهور من المهتمين بالشأن الصناعي في لبنان. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الصناعيين الطموحين الذين، رغم التحديات المستمرة التي تواجه البلاد، لا يزالون يدفعون عجلة الابتكار قدمًا سواء في تطوير المنتجات أو تحسين العمليات الصناعية.

وسيحضر الفعالية عدد من البعثات الدولية، وممثلي السفارات الأجنبية وملحقيها الاقتصاديين، وممثلي غرف التجارة والصناعة اللبنانية الدولية المشتركة، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والدولية، مما يمنح الحدث بُعدًا عالميًا وفرصًا حقيقية للتوسع والتعاون الدولي.

تُقام هذه النسخة من نبض لبنان الصناعي تحت شعار:" الابتكار في الصناعة"، في تأكيد على التزام لبنان المستمر بإبراز طاقاته الصناعية الكامنة، وبناء جسور عبور نحو الأسواق العالمية.