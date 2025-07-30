انتشرت أنباء عن حمل الممثلة دانييلا رحمة من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.

فقد أشار موقع “الفن” إلى ان ناصيف و دانييلا كشفا عن جنس مولودهما الأول الذي تبين أنه صبي وقرّرا أن يحمل اسم “إلياس”.

وأضاف ان الاحتفال أقيم في أجواء عائلية خاصة بعيدا عن عدسات الإعلام تماما كما جرى في حفل زفافهما، وطلب الثنائي من الحضور عدم استخدام هواتفهم النقالة أو توثيق اللحظة حفاظاً على الخصوصية.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر الحمل بعد ظهور دانييلا في حفل زفاف إحدى قريباتها، حيث إعتبر الجمهور في التعليقات أن علامات الحمل كانت واضحة عليها، وذلك وسط غياب لأي تصريح رسمي من الطرفين.

ودخل ناصيف ودانييلا القفص الذهبي في الأول من تموز 2024.