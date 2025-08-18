تختبر وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” وشركة “غوغل” مساعدا طبيا مدعوما بالذكاء الاصطناعي لمرافقة ومساعدة رواد الفضاء على تشخيص وعلاج المشكلات الطبية التي يواجهونها، أثناء تواجدهم في الفضاء الخارجي.

وذكر موقع “سبيس” أن “ناسا” و”غوغل” تتعاونان على اختبار مساعد طبي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لدعم رواد الفضاء خلال المهام طويلة الأمد، في القمر والمريخ.

إذ يصعب على رواد الفضاء خلال مهماتهم سواء في القمر، أو المريخ أخذ الاستشارات الطبية الفورية من الأرض، كما أن العودة إلى الأرض ليست خيارا ممكنا.

وتعمل “ناسا” في إطار برنامجها “أرتيمس” مع “غوغل” لاختبار نموذج أولي يعرف باسم “المساعد الرقمي الطبي لطاقم الرحلة” (CMODI)، وهو نظام ذكي سيساعد الأطباء والمستخدمين على اتخاذ القرارات الطبية.

ويعمل هذا المساعد على تحليل الأعراض، والتشخيصات السابقة، والنتائج ليقترح خيارات علاجية أو تشخيصية.

وسيوفر هذا المساعد الرقمي دعما طبيا لرواد الفضاء عند العمل خارج المدار الأرضي المنخفض، مثل البعثات إلى القمر والمريخ، ما سيسمح للطاقم بتشخيص الأعراض وعلاجها بشكل مستقل، دون الحاجة إلى التواصل مع الأطباء في كوكب الأرض.

وأشار موقع “سبيس” إلى أن هذه التكنولوجيا ستفيد الأطباء في البيئات النائية والصعبة على الأرض، خصوصا في المناطق التي يصعب على المتخصصين والأطباء الوصول إليها.