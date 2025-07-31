Jul 31, 2025 4:12 PMClock
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نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يمكن لأوروبا أن تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تصمت أمام المجازر في غزة

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