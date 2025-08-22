المركزية - قال الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم: "إن بسط سلطة الدولة على كل اراضيها وحصرية السلاح في يد الجيش والقوى الامنية هما امران بديهيان لا خلاف عليهما ويشكلان الترجمة الفعلية لسيادة الدولة وقرارها الحر، لكن التجارب اللبنانية، وبعضها لم يمر عليها وقت طويل، علمتنا أن اسلوب الحكمة والحنكة يوصل الى الحل ويمنع زيادة الشرخ وتعميق الخلافات".

وقال: "ما قرره مجلس الوزراء من خطوات اساسية هو امر طبيعي، وكان من الافضل ان تسبقه الاتصالات اللازمة حتى لا تشعر اي فئة لبنانية بالاستهداف او العزل. وما نعرفه عن معاودة فتح خطوط الحوار لمعالجة التداعيات وضمان تنفيذ القرارات الحكومية يثبت ان التروي والحكمة في القضايا الوطنية سيد الاحكام".

أضاف: "إن الاصطفافات السياسية والطائفية من اي جهة اتت في هذا الظرف الدقيق والمفصلي امر غير مرغوب فيه ولا يوصل الى حل. والموقف السليم ليس في اظهار مشهدية طائفية في مقابل مشهدية طائفية اخرى، بل في حوار بنّاء يسهل تطبيق ما يتخذ من قرارات لبسط سلطة الدولة وسيادتها".

واشار الى "أن اتفاق الطائف وتنفيذ مضامينه كاملة هو الحل لكل المشكلات والتحديات، بحوار هادئ، يضم كل المكوّنات اللبنانية".

وقال: "إن الاولوية في الوقت الحاضر هي لمعالجة الملفات الحياتية والاجتماعية وتنفيذ الخطط التنموية الفعلية التي تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، لا سيما وأن العديد من هذه المشاريع جاهزة للتنفيذ وقد وضعت اسسها في فترات سابقة".

وختم بالقول: "الاستقرار والتعددية والسلم الاهلي والوحدة الوطنية هو خير رد على العدو الاسرائيلي الذي يمعن في عدوانه رافضا الامتثال لقرار وقف اطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية".

لقاءات: وكان الرئيس ميقاتي اجرى في دارته في طرابلس سلسلة لقاءات حيث التقى رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي وجرى عرض للخطة التي ينفذها الاتحاد والمشاريع التي تنفذ في مدنه والتدابير التي اتخذت لإدارة الاتحاد.

واستقبل رئيس مجلس إدارة "معرض رشيد كرامي الدولي" الدكتور هاني الشعراني ورئيس "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال" شادي السيد وامين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي ووفدا من مخاتير طرابلس.

كما إستقبل وفودا شعبية راجعته في مطالب خدماتية.