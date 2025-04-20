ظهرت السيدة الأميركية الأولى السابقة، ميشيل أوباما، وهي ترتدي خاتم زواجها خلال جولة لها في مدينة لوس أنجلوس، لتضع حدا للشائعات المتداولة مؤخرا حول انفصالها عن الرئيس باراك أوباما.

وقد شوهدت ميشيل (61 عاما) برفقة شقيقها ومقدم بودكاست "The Michelle Obama Podcast"، كريغ روبنسون، خلال زيارة إلى مقر "ذا أكاديمي". وقد بدت في حالة معنوية جيدة، حيث التقطت عدسات الكاميرا صورا لها بخاتم الزواج الذي وضع حدا للتكهنات.

ويأتي هذا الظهور بعد أسابيع من انتشار شائعات عن وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها الرئيس الأسبق، خاصة بعد غيابها عن عدد من الفعاليات السياسية في الآونة الأخيرة، مما زاد من حدة التكهنات.

وفي تصريحات حديثة لها أكدت ميشيل أوباما أنها قررت الابتعاد عن الأضواء لأسباب شخصية، مشيرة إلى أن قرارها لا علاقة له بزواجها. وقالت: "عندما تقول امرأة لا، لا يستطيع البعض تقبل أن ذلك القرار نابع من رغبتها الشخصية. بل يفترضون وجود مشاكل زوجية".

وأضافت ميشيل أن المجتمع يصعب عليه تقبل فكرة أن امرأة ناضجة تتخذ قرارات مستقلة بعيدا عن الأدوار التقليدية المفروضة عليها. وتابعت:"هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي لأتساءل: من أريد أن أكون فعلا كل يوم؟".

ورغم اختفائها لفترة عن الإعلام، عادت ميشيل للظهور من خلال عدة منصات، من بينها برنامج "جنيفر هدسون شو"، والبودكاست المشترك مع شقيقها، حيث تحدثت بصراحة عن حياتها بعد البيت الأبيض، وحرصها على تخصيص وقت أكبر لنفسها ولعائلتها.