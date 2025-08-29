أثار قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم إنتر ميامي الأميركي، ليونيل ميسي، الجدل بشأن مستقبله مع منتخب بلاده بعد أن لمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب الدولي قريباً.

وجاء ذلك عقب فوز إنتر ميامي بنتيجة 3-1 على أورلاندو في نصف نهائي كأس الدوريات، حيث قال ميسي في تصريحات نقلها موقع “موندو ألبيسيلستي”: “نعم، ستكون مباراة مميزة، مميزة جداً بالنسبة لي لأنها الأخيرة في مباريات التصفيات”، في إشارة إلى مواجهة الأرجنتين المقبلة أمام فنزويلا.

وأضاف: “لا أعرف إذا كانت ستكون هناك مباريات ودية أو مواجهات أخرى بعد ذلك، لكن بالتأكيد ستكون مباراة خاصة جداً، ولهذا السبب ستكون عائلتي معي: زوجتي، أطفالي، والدي، إخوتي، وأكبر عدد ممكن من أقارب زوجتي. سنعيش التجربة بهذا الشكل. وبعدها، لا أعلم ما الذي سيحدث، لكننا ذاهبون بعقلية الفوز”.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفنزويلي في الرابع من أيلول المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

ووفق تقارير صحفية، فإن ميسي، البالغ من العمر 38 عاماً، قد يعتزل اللعب الدولي نهائياً بعد مونديال 2026.