قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز مثير على نظيره نيويورك ريد بولز بنتيجة 5-1، في المواجهة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجل ميسي هدفين في اللقاء ليواصل تألقه في البطولة بتسجيله ثنائية للمرة السادسة في آخر سبع مباريات.

وافتتح نيويورك ريد بولز التسجيل في الدقيقة 14 عبر أليكسندر هاك قبل أن يعادل جوردي ألبا النتيجة لإنتر ميامي في الدقيقة 24 بعد تمريرة من ميسي.

وأضاف تيلاسو سيجوفيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و45+3، بصناعة من ألبا وريدوندو على التوالي.

وفي الشوط الثاني سجل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 60 بصناعة من بوسكيتس، ثم عاد وأضاف الهدف الخامس في الدقيقة 75 بعد تمريرة من سواريز.