واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الأميركي لكرة القدم، بعدما قاد فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز كاسح على نظيره أتالانتا يونايتد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الموسم العادي، وذلك بعد ضمان التأهّل إلى الأدوار الإقصائية.

وسجّل ميسي الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين 39 و87، رافعاً رصيده إلى 26 هدفاً يتصدّر بها قائمة هدافي الدوري الأميركي، متفوقاً بفارق هدفين على مهاجم لوس أنجلس إف سي، الغابوني دينيس بوانغا (24 هدفاً).

كذلك صنع ميسي الهدف الثاني بتمريرة حاسمة لزميله الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 52، ليصل إلى 19 تمريرة حاسمة هذا الموسم، بينما سجل زميلهما السابق في برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وكتب ميسي اسمه في سجل جديد من الإنجازات، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يسجل 9 ثنائيات في موسم واحد، كما عزز صدارته لقائمة الهدافين لهذا الموسم.

وبات ميسي على بُعد 14 هدفاً فقط من الوصول إلى الهدف رقم 900 في مسيرته الاحترافية، وتفصله 4 تمريرات حاسمة عن الوصول إلى 400 أسيست.

ورفع “البرغوث” الأرجنتيني رصيده من الأهداف في مسيرته، التي تشمل مشاركاته مع منتخب الأرجنتين وأندية برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميامي الأميركي، إلى 886 هدفاً في 1128 مباراة.

كذلك وصل عدد مساهماته التهديفية (تسجيلاً وصناعةً) إلى 1281 مساهمة، ليؤكد مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم. ويُعد ميسي كذلك أكثر لاعب في تاريخ اللعبة صناعةً للأهداف، برصيد 396 تمريرة حاسمة.