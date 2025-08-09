

على الرغم من كل الظروف والصِّعاب، والفاقد التَّعليمي لطلاب لبنان، وخصوصا مع تقليص المناهج، وبما أن الأولمبياد العربي يتم وفق المنهاج المتَّبع للأولمبياد العالمي ICHO، فقد حصد وفد لبنان، برعاية وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان وبالتعاون مع نقابة الكيميائيين في لبنان، المشارك في أولمبياد الكيمياء العربي العاشر الذي أقيم في المملكة الأردنية الهاشمية - عمان من تاريخ ٥-٨-٢٠٢٥ لغاية ٩-٨-٢٠٢٥ تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية والجمعية الأردنية الكيميائية وبرعاية اتحاد الكيميائيين العرب، على ميدالية فضيَّة وثلاث ميداليات برونزيَّة توزَّعت على الشكل الآتي:

ميداليَّة فضيَّة للطالب تييري فرانسوا زريفه من مدرسة مار يوسف قرنة شهوان

وميداليَّة برونزيَّة لكلٍ من الطلاب:

مايا أسامة غلاييني من مدرسة المقاصد كلية خالد بن الوليد

جنى علي صبرا من ثانوية السراج يانوح

كايفن داود حداد من المدرسة المعمدانية الإنجيلية - بيروت

هذا ورافق الوفد نقيب الكيميائيين في لبنان د.جهاد عبود وعضو نقابة الكيميائيين في لبنان، مسؤول المدارس وتدريب الفريق الاستاذ طلال دندشلي