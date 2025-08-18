Aug 18, 2025 7:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

موقع "واللا": وزير الدفاع الإسرائيلي ينظر غدا في خطة تتضمن مشاركة نحو 80 ألف جندي في حملة لتطويق مدينة غزة واحتلالها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o