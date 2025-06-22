Jun 22, 2025 8:52 PMClock
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موقع "واللا" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: تدمير أنظمة الدفاع الجوي كان بطلب من إدارة ترامب

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