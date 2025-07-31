المركزية - استبعد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى "وجود مهلة محددة للبنان لتنفيذ حصرية السلاح بناء للورقة الأميركية"، وأكد أن "هناك إتفاقا على ورقة عمل لبنانية، قدمها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى الموفد الأميركي توم براك حظيت بموافقة داخلية".

وأشار في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى "وجود قواسم مشتركة بين اللبنانيين لتخطي التحديات قبل جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل".

ولفت إلى أن "لبنان تقيد بالشق المتعلق به من إتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم برعاية دولية، فيما إسرائيل تواصل القصف والإغتيالات ولا تسمح بإعادة الإعمار، وتمنع الأهالي من الوصول إلى بيوتهم في القرى الحدودية، معتبرا أن "المطلوب شيء من التوازن في عمل اللجنة الدولية المكلفة الإشراف على وقف الأعمال العدائية".

وعن إحتمال إنسحاب أحد مكونات الحكومة إذا تم تحديد مهلة زمنية أو من عدمه، دعا إلى "إنتظار حركة الإتصالات السياسية لمعرفة مواقف الكتل التي لم تكتمل بعد"، مرجحا أن "الإنتظار يبقى قائما حتى عشية الجلسة لكون السياسة في لبنان تشهد متغيرات دائمة في المواقف".