رالف يزبك وهبة

المركزية- تتواصل اليوم المرحلة الثانية من اياب بطولة وصل لأندية غرب آسيا في لقاء بين اتحاد عمان الاردني والحكمة اللبناني في مجمع نهاد نوفل عند الساعة ال9h45.

مواجهة بالغة الاهمية وحاسمة في انتظار نادي الحكمة بيروت الليلة امام نادي اتحاد عمان الاردني بطل الدوري الاردني لكرة السلة. وسيحاول النادي الاخضر ان يفوز فيها كي يضمن تأهله الى "Final8" بطولة وصل الى جانب نادي الرياضي الذي ضمن التأهل بشكل شبه رسمي.

ويريد الحكمة ان يثبت لجمهوره انه فريق متماسك ومنافس على البطولة بعد ثلاث خسارات متتالية، اثنتان في الدوري اللبناني وخسارة في وصل امس الاول كانت امام الرياضي في مباراة الديربي. وقد وقّع نادي الحكمة مع اللاعب الهايتي كادي لالني الذي وصل الى بيروت قبل ايام ولكن لن يتمكن من اللعب في هذه المرحلة مع الفريق في بطولة وصل لانه غير مسجل ضمن قوائم اللاعبين الاجانب، وبالتالي سيعتمد الاخضر على لوفتون وشاباز وماجوك في التشكيلة. وسيغيب عن الحكمة اللاعب جيرار حديديان بداعي الإصابة.

وأعلن مدرب الحكمة اليوناني إلياس زوروس الذي واجهته انتقادات عدة من جمهور الحكمة الذي طالبه بالرحيل وتقديم استقالته او اقالته نظرا لسوء النتائج الاخيرة، انه يتحمل كامل المسؤولية وان ثمة تغييرات ستأتي قريباً داعيا الجمهور للصبر والهدوء.