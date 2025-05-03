المركزية- مباراة أخرى من مرحلة الإياب من بطولة لبنان بكرة السلة تجري اليوم في مواجهة قوية تجمع ناديي هومنتمن وبيروت الساعة ال9h45 في ملعب مزهر.

ويحاول نادي هومنتمن ان يمضي في انتصاراته المتتالية لضمان المركز الرابع الذي يمكنه من التأهل الى الفينال 4 الى جانب كل من بيروت والحكمة والرياضي.

وإعتبر المدرب جو مجاعص ان الهدف الآن هو الاستمرار في مركز الرابع ومحاولة خطف الفوز من بيروت في لقاء اليوم مع إدراكه ان المواجهة لن تكون سهلة خصوصا أن نادي بيروت يريد العودة الى انتصاراته بعدما تلقى خسارة مفاجئة امام الماريست الاحد الفائت.

وقد اعلن نجم بيروت الاميركي ريكي ليدو عن مغادرته الفريق لأسباب شخصية في منشور على انستغرام، وقد وقّع النادي مع اللاعب مايك فرايزر ليكون بديلا عن ليدو، وهو لاعب اميركي سبق ان لعب مع نادي اتحاد عمان في الدوري الاردني.

الى ذلك، أعلن نادي هومنتمن عن رحيل لاعبه كيفورك كيفورك الى صفوف نادي اليرموك السوري.