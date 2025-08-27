مع انطلاق الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مساء اليوم الأربعاء، تعود مدينة البندقية لتصبح وجهة لعشاق السينما وصنّاعها من مختلف أنحاء العالم، حيث تمتزج السجادة الحمراء ببريق النجوم مع حضور أعمال سينمائية مرتقبة، في حدث يظل الأقدم والأكثر تأثيرًا بين مهرجانات الفن السابع.

متى وأين يُقام المهرجان؟

تنطلق فعاليات المهرجان على جزيرة ليدو في فينيسيا خلال الفترة من 27 آب وحتى 6 أيلول 2025، بإشراف "La Biennale di Venezia" وإدارة الناقد الإيطالي ألبرتو باربيرا. هذه الدورة، مثل سابقاتها، توازن بين الصناعة والفن والابتكار، وتعيد أيضًا إحياء قسم "فينيسيا كلاسيك" المخصص لترميم واستعادة أعمال سينمائية شكلت ذاكرة الأجيال.

رئيس لجنة التحكيم

يتولى المخرج الأميركي ألكسندر باين رئاسة لجنة التحكيم الرئيسية، وهو صاحب أعمال بارزة مثل Sideways وNebraska. وقد أكد باين أن رئاسته للجنة تأتي بدافع تقديره العميق لتاريخ المهرجان الذي يمتد إلى ما يقارب القرن، معتبرًا أن فينيسيا ما زالت تقدم السينما باعتبارها فنًا حرًا وقوة إنسانية.

وتضم اللجنة أسماء بارزة مثل ستيفان بريزي، ماورا ديلبيرو، كريستيان مونجيو، إلى جانب الممثلتين فيرناندا توريس وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة قسم "آفاق" (Orizzonti).

افتتاح وختام بنكهة أوروبية

يفتتح المهرجان بفيلم "La Grazia" للمخرج الإيطالي باولو سورّينتينو، الذي يعيد التعاون مع الممثل توني سيرڤيلو، في عمل يمزج الشعرية السينمائية بالغموض العاطفي. أما الختام فسيكون بفيلم "Chien51" للمخرج الفرنسي سيدريك جيمينيز، ليمنح التوازن بين المحلية الإيطالية والانفتاح على السينما الأوروبية.

تكريمات الأسد الذهبي

يُمنح الأسد الذهبي للتكريم مدى الحياة هذا العام إلى اثنين من الرموز: المخرج الألماني فيرنر هرتزوغ، أحد أكثر السينمائيين تأثيرًا وتجريبًا في العقود الأخيرة، وأيقونة هوليوود كيم نوفاك، صاحبة أدوار خالدة أبرزها في فيلم Vertigo. تكريم يعكس وفاء فينيسيا لمسيرة فنية عابرة للأجيال.

مسابقة رسمية مشتعلة

تتضمن المسابقة الرسمية باقة من الأفلام المرشحة لتكون أحاديث موسم الجوائز العالمي من أبرزها:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro، بطولة Oscar Isaac وJacob Elordi.

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos، مع Emma Stone وJesse Plemons.

"Jay Kelly" لنوح باومبخ، بطولة George Clooney وAdam Sandler وLaura Dern.

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino، بطولة Julia Roberts وAndrew Garfield.

"The Smashing Machine" لبيني سفدي، بطولة Dwayne Johnson وEmily Blunt.

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch، مع Cate Blanchett وTom Waits.

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas مع Jude Law.

بالإضافة إلى أفلام لفرانسوا أوزون، بارك تشان-ووك، فاليري دونزيلي، مونا فاستفولد، وكوثر بن هنية وآخرين.

خارج المنافسة وتجارب وثائقية

خارج السباق، يحضر فيلم "Chien51" ليختتم المهرجان، إلى جانب مشاريع لجاك أوديار وبيتر مارشيلو. كما يقدَّم عدد من الوثائقيات البارزة:

"Marc by Sofia" لصوفيا كوبولا عن المصمم Marc Jacobs.

"Ghost Elephants" لويرنر هرتزوغ.

"Nuestra Tierra" للوكريسيا مارتيل عن الاستعمار في أميركا اللاتينية.

"Dead Man’s Wire" لغاس فان سانت.

فيلم قصير لـ Charlie Kaufman بعنوان "How to Shoot a Ghost".

"Broken English" عن Marianne Faithfull من توقيع Jane Pollard وIain Forsyth.

حضور إيطالي بارز

تحضر السينما الإيطالية بأفلام مثل "Elisa" لـ Leonardo Di Costanzo، بطولة Barbara Ronchi وValeria Golino، وفيلم "Duse" لـ Pietro Marcello الذي يحتفي بالأسطورة Eleonora Duse. كما يشارك وثائقيان يعكسان حيوية السينما المحلية هما: "Un film fatto per bene" و"Sotto le nuvole".

مشاركات مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بمهرجان فينيسيا السينمائي الـ82

تعود مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هذا العام، إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ82 بمجموعة قوية من الأفلام والأنشطة المتخصصة، مؤكدةً دورها كمنصة رائدة لدعم الأصوات السينمائية الصاعدة من المملكة العربية السعودية، والعالم العربي، وقارتي إفريقيا وآسيا.

من أبرز المشاركات فيلم "هجرة" للمخرجة السعودية شهد أمين التي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الصاعدة في المملكة، بفضل أسلوبها الشعري الفريد.

ويحظى الفيلم، بدعم من صندوق البحر الأحمر، ويُعرض ضمن برنامج "فينيسيا سبوتلايت"، "ليشكّل عودتها إلى المهرجان بعد العرض الأول لفيلمها الروائي "سعَف" عام 2019 على جزيرة ليدو التي تستضيف هذا الحدث.

ويُعرض فيلم "نجوم الأمل والألم" للمخرج اللبناني سيريل عريس، وهو عمل دراما جرى تطويره بدعم من معامل البحر الأحمر وصندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر. ويجسّد اختياره للعرض في أيام المؤلفين التزام المؤسسة بدعم الأصوات الإقليمية الصاعدة، منذ المراحل الأولى، وحتى وصولها إلى المنصات العالمية.

أما فيلم "رقية" للمخرج الجزائري ينيس كوسيم، وفيلم "ملكة القطن" للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني، فيُعرضان ضمن برنامج أسبوع النقّاد المرموق، ليتم من خلالهما تقديم سرديات آسرة تحمل رسائل قوية، وتكشف عن أبعاد الهوية العربية وتحولاتها المعاصرة.

وتكتمل القائمة مع فيلم "ذاكرة الأميرة مومبي" للمخرج داميان هاوزر، المدعوم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر، حيث وقع الاختيار عليه لعرضه في أيام المؤلفين، ومن المنتظر أن يرفد المشهد السينمائي بصوت إفريقي مؤثر يستحضر قضايا الإرث والذاكرة.

إلى جانب العروض الرسمية، سيكون للمؤسسة حضورًا في البرامج المتخصصة للمهرجان، فقد اُخْتِير فيلم "طرفاية" للمخرجة المغربية الفرنسية صوفيا علوي، الذي طُوِّر في "لودج معامل البحر الأحمر 2024"، للمشاركة في "سوق التمويل التكميلي" Gap Financing Market.

في الوقت ذاته، يواصل فيلم "ماي سيمبا" للمخرج هوغو سلفاتيرا الذي عُرض لأول مرة في سوق البحر الأحمر 2023، مسيرته في برنامج "فاينال كت".

فيصل بالطيور: "يُعد هذا التكريم إقرارًا بفضل صنّاع الأفلام ذوي الرؤى الإبداعية"

قال فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تعتز أسرة المؤسسة بحضور خمسة من أفلامها المدعومة عبر برامجها السنوية، معامل البحر الأحمر، وسوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر؛ ضمن أقسام متعددة من مهرجان فينيسيا السينمائي العريق.. ويُعد هذا التكريم إقرارًا بفضل صنّاع الأفلام ذوي الرؤى الإبداعية الذين حظينا بشرف التعاون معهم.. هذا إلى جانب اختيار مشروعين إضافيّين ضمن أبرز برامج الصناعة في مهرجان البندقية، مما يعكس عمق الشراكة وقوة الحضور الذي رسخته المؤسسة".

فينيسيا... ما زالت البوصلة

منذ تأسيسه عام 1932، ظل مهرجان فينيسيا منصة تسبق الجوائز العالمية الكبرى، حيث شكّلت عروضه الأولى انطلاقة لأفلام حصدت ترشيحات وفوزًا بالأوسكار. دورة 2025 تعيد تأكيد مكانة فينيسيا كجسر بين الحلم السينمائي والواقع الثقافي، حيث تمتزج السينما بالسياسة، الفن بالصناعة، والمحلية بالعالمية.