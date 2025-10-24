أعلنت السلطات التركية عن اكتشاف أكثر من 60 قبراً ومجموعة من القطع الأثرية، والتي تعود إلى ما يزيد عن 2200 عام، في منطقة إيجة عند سفوح جبل هوناز، في موقع يُعتقد أنه مدينة كولوساي القديمة، التي ورد ذكرها في الكتاب المقدّس ضمن رسائل القديس بولس إلى أهل كولوسي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن الاكتشاف يُعدّ من أهم الاكتشافات الأثرية في الأناضول، إذ يضم مقبرة ضخمة منحوتة في الصخور على شكل قبور حجرية مستطيلة، ما يُظهر براعة البنّائين القدماء في استغلال التكوينات الطبيعية من حجر الترافرتين.

وقال عالم الآثار باريس ينر إن الفريق تمكن من تحديد نحو 65 قبراً، جرى تنقيب 60 منها، مشيراً إلى أن القبور احتوت على فخاريات، وزجاجيات، ومصابيح زيتية، وعملات معدنية، وأغراض شخصية تعود لأصحابها، إضافة إلى تمائم وأحجار تعويذية اعتُقد أنها توفر الحماية والشفاء.

ورأى الباحثون أن هذه المدافن تعكس الممارسات الروحية والطقوس الدينية التي كانت سائدة قبل انتشار المسيحية، وتساعد في فهم البيئة الدينية التي ظهرت فيها لاحقاً الجماعات المسيحية الأولى التي خاطبها بولس في رسالته إلى الكولوسيين، والتي شدّد فيها على سيادة المسيح على كل شيء ودعا المؤمنين إلى التحرّر من الطقوس الشكلية والعيش بمحبة وغفران.